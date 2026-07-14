Modica, tredici cani in un lager: denunciato un 41enne

Modica – Tredici cani, cinque adulti e otto cuccioli, sono stati sequestrati dal nucleo zoofilo di Stop Animal Crimes Italia all’interno di un’azienda del settore edile a Modica, dove sono stati trovati in condizioni di grave incuria.

Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari di Ragusa.

Gli animali erano confinati in recinti fatiscenti, tra escrementi e urine, con scarsa disponibilità di acqua — per giunta salmastra — e alimentati con pane secco e ammuffito.

Presentavano una massiccia infestazione di zecche e un evidente stato di denutrizione.

A un 41enne è stato contestato il reato di maltrattamento di animali ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice penale.

Nel confermare il sequestro, il Tribunale ha disposto l’affidamento in custodia degli esemplari al sindaco, come richiesto dall’associazione, con l’obiettivo dichiarato di “responsabilizzare l’Autorità istituzionalmente preposta all’osservanza delle leggi sul benessere animale”.

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