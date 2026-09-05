Cronaca
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05/09/2026 23:47

Modica, trovato un uomo morto in casa in via Marchesa Tedeschi

Nella casa si sono portati i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia per accertare che si tratti di una morte naturale.

di Redazione

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Modica – Un uomo privo di vita è stato rinvenuto nella sua abitazione di via Castello, angolo via Marchesa Tedeschi, a Modica bassa, nella serata di sabato 5 settembre.

Nella casa si sono portati i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia per accertare che si tratti di una morte naturale.

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La notizia si è diffusa rapidamente a Modica bassa creando apprensione in quanti si trovavano a passare dalla strada rincasando dopo la serata trascorsa fuori.

Le indagini

L’ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un atto volontario. L’uomo aveva 56 anni.

 

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