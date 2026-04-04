Modica, uomo con un coltello in un bar, netturbino con un coltello alla guida di un mezzo rifiuti

Modica – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno deferito all’Autorità Giudiziaria negli scorsi giorni un 56enne modicano. Intervenuti nei pressi di un bar ove era stato segnalato un uomo agitato che mostrava agli avventori un coltello, i militari individuavano immediatamente l’uomo segnalato, effettuando un approfondito controllo: il 56enne veniva infatti trovato in possesso, celato nella tasca dei pantaloni, di un coltello a serramanico: il controllo, esteso minuziosamente anche al ciclomotore che aveva in uso l’uomo, consentiva anche di rinvenire delle forbici a punta, nascoste nel bauletto. Gli oggetti rinvenuti venivano quindi posti sotto sequestro e il 56enne deferito all’Autorità Giudiziaria.

Durante un ulteriore episodio, gli stessi militari procedevano al controllo di un trentenne Modicano, alla guida di un veicolo della nettezza urbana il cui atteggiamento li aveva insospettiti; il giovane veniva trovato in possesso di un pericoloso coltello “a farfalla” con lama di 22 cm. Anche in questo caso l’arma veniva recuperata in sicurezza ed il trentenne deferito all’Autorità Giudiziaria.

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