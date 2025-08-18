Modica, uomo trovato morto in casa, viveva da solo

Modica – Un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via Modica Noto.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati dal fatto che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Modica, che hanno fatto la macabra scoperta. Secondo le prime informazioni, l’uomo viveva da solo.

Sul luogo del decesso è atteso il medico legale, che avrà il compito di accertare le cause esatte della morte e stabilire da quanto tempo il decesso è avvenuto.

© Riproduzione riservata