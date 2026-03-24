Condividi "Modica, vandali e ladri prendono di mira sei locali nella notte" sui social

Modica – Diversi negozi del centro storico sono stati presi di mira da sconosciuti nella notte appena trascorsa. Almeno sei attività sono state visitate durante il raid: gli ingressi risultano forzati e alcune porte sfondate, verosimilmente con l’impiego di grosse pietre.

La scoperta è avvenuta alle prime luci del mattino, quando i titolari hanno trovato i propri locali devastati. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, affiancati dagli specialisti della Scientifica per i rilievi e la raccolta di tracce utili.

Particolarmente inquietante il rinvenimento di macchie di sangue all’interno e nelle immediate vicinanze di uno degli esercizi colpiti: un elemento che potrebbe rivelarsi determinante per l’attività investigativa. Al momento non è chiaro se si tratti di un’azione mirata o di una serie di furti degenerati in vandalismi.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltando le testimonianze dei residenti.

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