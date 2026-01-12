Modicano in Rianimazione dopo essere stato picchiato. Fermata la convivente tunisina

Modica – Domenica mattina un 50enne di Modica è arrivato in ospedale con lividi su tutto il corpo ed evidenti ferite al volto sino al punto di essere quasi irriconoscibile. L’uomo è stato portato al Maggiore-Baglieri dagli operatori del 118 e ai sanitari avrebbe raccontato di essere caduto dalle scale. Una versione che però non avrebbe convinto i medici che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che avrebbero così avviato le indagini. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della polizia del Commissariato di Modica hanno fermato la compagna dell’uomo, una donna tunisina. L’uomo è ricoverato in Rianimazione con trauma cranico e toracico.

Pare che questo non sia il primo degli episodi di cui è protagonista la coppia.

