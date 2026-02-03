Condividi "Moglie e marito muoiono a poche ore di distanza. Maura e Luciano, un amore infinito" sui social

Frascati – Marito e moglie muoiono nello stesso giorno a Frascati. È accaduto sabato 31 gennaio. Maura Giammarioli aveva 58 anni ed era malata da tempo. Luciano Mazzi, 55 anni, è stato colto da un malore improvviso poche ore dopo la scomparsa della consorte.

Marito e moglie morti a Frascati, chi erano

Maura Giammarioli, originaria della Tuscia e residente a Frascati, è deceduta nella mattinata dopo una lunga malattia. Al suo fianco fino agli ultimi momenti c’era il marito Luciano Mazzi, agente di polizia ed ex giocatore di rugby. In serata, ancora scosso dalla perdita, l’uomo si è sentito male e nonostante i soccorsi è morto poco dopo.

La coppia lascia due figli

La notizia ha suscitato forte commozione nella comunità di Frascati, che si è stretta attorno ai figli della coppia, Simone e Alessio, rispettivamente di 29 e 25 anni. I funerali si sono svolti lunedì 2 febbraio nella cattedrale di San Pietro.

La passione per il rugby di Luciano Mazzi

Luciano Mazzi è stato una figura di rilievo nel panorama del rugby romano. Ha militato nella Rugby Roma Olimpic e nelle Fiamme Oro, raggiungendo il punto più alto della carriera con la conquista dello scudetto nel 2000 con la Rugby Roma, squadra nella quale ha giocato anche il fratello Giampiero, poi entrato nel giro della Nazionale e successivamente impegnato come allenatore e dirigente.

Nel 2015 Luciano Mazzi aveva contribuito alla nascita del Frascati Rugby Club 1949, assumendo in seguito l’incarico di vicepresidente. Il figlio Simone è attualmente tesserato per la Rugby Roma.

