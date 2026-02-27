Mogol arriva a Sanremo con l’elicottero dei vigili del fuoco

Sanremo – Per Lucio Rapetti, in arte Mogol, e la moglie Daniela Gimmelli, è stato autorizzato ieri un volo dal Festival di Sanremo a Roma a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco. Un volo motivato da “attività istituzionali non direttamente connesse al soccorso” autorizzato direttamente dal Ministero dell’Interno.

Non si è trattato di un intervento sanitario né di un’urgenza medica: l’elisoccorso è stato impiegato per consentire al maestro di raggiungere la capitale in tempo per la festa dei Vigili del Fuoco, dove avrebbe ricevuto un riconoscimento alla presenza del ministro Piantedosi.

La notizia è stata riportata da Il Fatto Quotidiano, che cita l’autorizzazione con la formula: “salvo esigenze di soccorso, ad ora non preventivabili”.

Un impiego eccezionale per finalità protocollari

L’elisoccorso è un mezzo normalmente destinato a emergenze sanitarie, incidenti gravi e operazioni di protezione civile. In questo caso, invece, è stato utilizzato per un trasferimento legato a un impegno istituzionale e cerimoniale.

La clausola inserita nell’autorizzazione tutela formalmente la priorità delle emergenze, ma non modifica la natura dell’operazione: un volo non sanitario, disposto per ragioni di rappresentanza.

