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31/07/2026 13:58

“Monasteri e tessuto urbano: Le clausure di Via Penna a Scicli”. Se ne parla il 7 agosto

Alle 21 a San Michele.

di Redazione

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Scicli – Il Rotaract Club Pozzallo – Ispica è lieto di presentare, in collaborazione con il Centro Studi e Documentazione di Scicli, l’incontro “Monasteri e tessuto urbano: Le clausure di Via Penna a Scicli”.

7 Agosto 2026 ore 21:00
Chiesa di San Michele Arcangelo
Via Francesco Mormina Penna – Scicli

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Interverranno: Don Ignazio La China ~ Presidente Centro Studi e Documentazione di Scicli.

Sandro Barbagallo ~ Curatore del reparto Collezioni Storiche dei Musei Vaticani e Consulente dell’Ufficio delle Cerimonie Liturgiche del Sommo Pontefice

Eduardo Caschetto ~ Dottore in Storia dell’Arte

Modera Giuseppe Anthony Di Martino.

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