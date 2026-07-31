“Monasteri e tessuto urbano: Le clausure di Via Penna a Scicli”. Se ne parla il 7 agosto

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Scicli – Il Rotaract Club Pozzallo – Ispica è lieto di presentare, in collaborazione con il Centro Studi e Documentazione di Scicli, l’incontro “Monasteri e tessuto urbano: Le clausure di Via Penna a Scicli”.

7 Agosto 2026 ore 21:00

Chiesa di San Michele Arcangelo

Via Francesco Mormina Penna – Scicli

Interverranno: Don Ignazio La China ~ Presidente Centro Studi e Documentazione di Scicli.

Sandro Barbagallo ~ Curatore del reparto Collezioni Storiche dei Musei Vaticani e Consulente dell’Ufficio delle Cerimonie Liturgiche del Sommo Pontefice

Eduardo Caschetto ~ Dottore in Storia dell’Arte

Modera Giuseppe Anthony Di Martino.

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