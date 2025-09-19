Monica Bellucci e Tim Burton si separano

L’attrice italiana Monica Bellucci e il regista americano Tim Burton hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp.

«È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi», hanno dichiarato le due star.

Monica Bellucci e Tim Burton si erano incontrati per la prima volta al Festival di Cannes nel 2006. Tuttavia, la vera scintilla è scattata soltanto molto tempo dopo, nel 2022, quando entrambi parteciparono al Lumière Film Festival di Lione. È in quella occasione che si rinsaldò un’attrazione già esistente, fatta prima di conoscenza professionale e stima reciproca.

L’ufficializzazione del rapporto

La relazione venne ufficializzata nel 2023, con Bellucci che parlò apertamente del suo amore per Tim Burton in interviste con Elle France e altri magazine. Le parole dell’atrice: «Conosco l’uomo, lo amo, e ora conosco il regista. Inizia un’altra avventura».

Una frase ricorrente nei discorsi di Bellucci è che lei non è innamorata del regista in quanto personaggio pubblico, ma dell’uomo “Tim” nel suo essere privato.

Discrezione e collaborazione

Monica Bellucci ha parlato spesso del bisogno di proteggere la loro vita privata. Le apparizioni pubbliche insieme sono state sempre rare; il loro rapporto è stato gestito con riservatezza, distante dai paparazzi, pur non rinunciando del tutto a momenti condivisi in pubblico.

Dal punto di vista lavorativo, la loro collaborazione è diventata concreta: Bellucci prende parte al film Beetlejuice Beetlejuice diretto da Burton. Questa convivenza professionale, secondo Monica, rende le cose più facili perché permette di comprendere meglio i tempi, gli impegni e le assenze dell’altro.

