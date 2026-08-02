Monterosso Almo: l’antico abbeveratoio di Contrada Gazzena merita di essere tutelato

Monterosso Almo – L’antica fontana-abbeveratoio di Contrada Gazzena, situata lungo la Strada Statale 194 all’uscita di Monterosso Almo in direzione Ragusa, rappresenta una preziosa testimonianza della storia rurale del nostro territorio. Un luogo che per decenni ha dissetato uomini e animali e che ancora oggi richiama l’attenzione di viaggiatori e turisti.

Purtroppo questo patrimonio versa in uno stato di progressivo degrado e di scarsa tutela. Secondo quanto segnalato da residenti e frequentatori della zona, l’area viene spesso utilizzata impropriamente da alcuni automobilisti per il lavaggio delle vetture, con conseguente abbandono di rifiuti e sporcizia. Inoltre, alcune persone utilizzerebbero gli spazi adiacenti alla fontana come servizi igienici improvvisati, causando cattivi odori e una situazione poco decorosa.

È inaccettabile che un bene storico e identitario venga lasciato in queste condizioni. Chi si ferma per ammirare la fontana o per una breve sosta si trova davanti a un luogo che meriterebbe rispetto, manutenzione e valorizzazione, non comportamenti che ne compromettono il decoro.

Si chiede pertanto all’Amministrazione comunale e agli enti competenti di intervenire con una pulizia periodica dell’area, maggiori controlli contro gli utilizzi impropri, l’installazione di apposita segnaletica e, se necessario, di un sistema di videosorveglianza per scoraggiare gli atti di inciviltà.

Difendere l’antico abbeveratoio di Contrada Gazzena significa difendere la storia, la cultura e l’immagine di Monterosso Almo. Il rispetto del patrimonio comune è un dovere di tutti, affinché questo luogo possa continuare a essere motivo di orgoglio per i cittadini e di interesse per i visitatori.

© Riproduzione riservata