Monumenti danneggiati a Noto, il sindaco: prenderemo i responsabili (ripresi dalle telecamere)

Noto – Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto.

Atti vandalici nel centro storico di Noto, dove alcune parti di monumenti sono state danneggiate. A segnalare quanto accaduto è stato il sindaco Corrado Figura, che ha diffuso sui social le immagini dei beni culturali deturpati.

Il primo cittadino ha parlato di un gesto grave, che colpisce il patrimonio storico e artistico della città, sottolineando come non si tratti di una bravata ma di un reato ai danni della collettività. Il Comune ha già avviato gli accertamenti e, secondo quanto annunciato dal sindaco, le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero consentire di individuare in tempi brevi il responsabile.

Figura ha assicurato che l’amministrazione procederà senza esitazioni, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge, annunciando di “non voler dare tregua a chi ha compiuto questo gesto”.

Adesso tutto nelle mani, o negli occhi, del sistema di videosorveglianza. “Grazie al nostro sistema di telecamere di sicurezza, l’autore sarà individuato e lo perseguiremo con ogni mezzo consentito dalla legge. Chi pensa di poter calpestare la bellezza di Noto restando impunito si sbaglia di grosso. Pagherà fino all’ultimo centesimo per il danno arrecato e per il ripristino dei luoghi. Sulla tutela della nostra città e del nostro decoro urbano non faremo un solo passo indietro. Pugno duro contro gli incivili”, ha concluso Figura.

