Morso dal cane chiama il 118 e aggredisce i sanitari

Randazzo, Catania – I carabinieri sono intervenuti nella frazione di Passopisciaro su richiesta del personale del 118, aggredito da un giovane. L’ambulanza si era appena recata a casa del ragazzo, il quale aveva chiesto aiuto al 118, riferendo di essere stato morso, poco prima, da un cane.

Il personale sanitario ha effettivamente trovato l’uomo sull’uscio di casa, con una vistosa ferita al dito, quindi ha iniziato a medicarlo. Improvvisamente, però, il ferito ha iniziato ad agitarsi, sottraendosi alle cure e colpendo ripetutamente l’ambulanza con calci e pugni.

A quel punto, gli operatori sanitari hanno cercato di calmarlo e allontanarlo dal mezzo, ma lui avrebbe invece preteso di salire a bordo, iniziando una colluttazione nel corso della quale ha colpito anche il conducente dell’ambulanza.

All’arrivo della gazzella il giovane, identificato per un 28enne del posto, originario di Vittoria (Rg), era visibilmente agitato e nervoso e con il tipico alito di chi ha “alzato il gomito”. I carabinieri hanno cercato di ricondurlo alla calma ma il ragazzo, nonostante la presenza dei militari, ha anche minacciato pesantemente il personale del 118, per cui è stato denunciato.

