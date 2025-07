Morta Claudia Adamo, la meteorologa Rai aveva 51 anni

È morta Claudia Adamo, responsabile meteo della Rai. La meteorologa e climatologa aveva 51 anni. Ne dà notizia Roberto Sergio, direttore generale della Rai: «Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la Sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve. Riposa in pace».

Fra i primi a ricordare Adamo sui social c’è il giornalista Alberto Matano: «Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate.

Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia de La Vita in Diretta è un giorno assai triste».

Responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità, Claudia Adamo era un volto noto al pubblico televisivo anche per il suo precedente impegno per Sky Meteo 24. Romana d’origine, figlia d’arte (il padre Luciano, ufficiale dell’Aeronautica, anche lui meteorologo, era a Rai2 negli anni ’90), Adamo si era laureata in Fisica dell’atmosfera all’università di Tor Vergata e aveva conseguito il dottorato di ricerca all’università di Ferrara. Aveva collaborato con diversi enti di ricerca, dall’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Cnr alla Nasa, nonché con Legambiente sull’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio. In Rai, tra l’altro, aveva inventato il Green Meteo per Rai Gulp.

© Riproduzione riservata