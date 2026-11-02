Morta Erminia Ferrari, vedova di Nino Manfredi. Aveva 94 anni ed era siciliana di Taormina

Roma -«Ciao grande Minia, moglie, madre e donna straordinaria. Sarai sempre nel nostro cuore». Con queste parole Luca Manfredi ha annunciato sui social la scomparsa della madre, Erminia Ferrari, figura rimasta a lungo accanto a uno dei protagonisti più amati del cinema italiano, Nino Manfredi.

Nata a Taormina il 4 novembre 1931, Erminia aveva lavorato come modella, costumista e scenografa. Nel corso della sua carriera aveva preso parte, tra gli altri, a film come Il Giocattolo, Cafè Express, Nudo di donna e Spaghetti House. Ma il suo nome è legato soprattutto a quello di Nino Manfredi, sposato nel 1955 e al suo fianco fino alla morte dell’attore, avvenuta il 4 giugno 2004. Dal matrimonio sono nati tre figli: Roberta, Luca e Giovanna.

Una famiglia che Erminia ha sempre cercato di tenere lontana dall’esposizione mediatica, nonostante la notorietà del marito.

Quella tra Erminia Ferrari e Nino Manfredi è stata una relazione lunga e profonda, iniziata con il matrimonio celebrato il 14 luglio 1955 e proseguita per quasi mezzo secolo, fino alla scomparsa dell’attore nel 2004. Erminia non è stata soltanto la compagna di vita di Nino, ma anche una presenza importante nel suo percorso artistico. Lo accompagnava, ne conosceva il carattere e condivideva con lui idee, esperienze e riflessioni che, in alcuni casi, diventavano anche spunti per il suo lavoro. «Nino è stato un grande amore. Lo seguivo nella sua vita artistica; i miei racconti, il mio vissuto erano divenuti parte nella sua vita da cui Nino ha tratto qualche ispirazione per i suoi film», aveva raccontato parlando del marito. E ancora: «Anche io ho fatto intensi viaggi nella sua mente, l’ho percepito profondamente nella sua personalità, nel suo modo di essere».

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