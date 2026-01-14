Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione: aveva 76 anni

Roma -Valeria Fedeli, ex sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni, è morta questa mattina a Roma. Aveva 76 anni. A darne notizia sono i suoi familiari.

Nata a Treviglio nel 1949, Fedeli aveva iniziato il suo iter nel sindacato, diventando una figura di spicco della Cgil, dove ha ricoperto incarichi di vertice fino a essere segretaria generale della Filtea-Cgil, la categoria dei lavoratori del tessile e dell’abbigliamento. Nel 2012 Fedeli è stata anche vicepresidente di Federconsumatori.

Candidatasi alle Politiche del 2013 con il il Partito democratico, è stata eletta senatrice e successivamente è stata nominata vicepresidente dell’Aula. Tra gennaio e febbraio 2015 ha presieduto temporaneamente l’aula di Palazzo Madama, subentrando a Pietro Grasso.

Nel 2016 è stata nominata ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, carica che ha ricoperto fino al 2018. Riconfermata Era sposata con Achille Passoni, ex commissario Pd in Sardegna.

