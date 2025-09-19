Morte Andrea Purgatori, cliniche e assicurazione citati come responsabili civili

Roma – Il gup di Roma ha dato il via libera alla citazione come responsabili civili delle due cliniche dove era in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nel procedimento legato al decesso del giornalista sono indagati quattro medici per l’accusa di omicidio colposo. Il giudice ha ammesso la citazione anche per una assicurazione e ha dato l’ok alla costituzione dei familiari di Purgatori come parti civili.

I pm di piazzale Clodio avevano chiuso le indagini lo scorso dicembre nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, l’assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani, chiedendone poi il rinvio a giudizio. Nell’udienza preliminare che si è celebrata questa mattina sono state ammesse come parte civile la famiglia di Purgatori e l’associazione Cittadinanza Attiva. La prossima udienza, in cui dovranno comparire per discutere le due cliniche e l’assicurazione, è fissata per il 20 febbraio. Soddisfazione da parte dell’avvocato Alessandro Silveri Gentiloni, legale di parte civile. “Se sarà affermata la responsabilità dei medici e anche delle strutture presso cui hanno operato dovranno risponderne nei confronti della famiglia” sottolinea il penalista.

