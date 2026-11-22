Caltanissetta – La morte dell’ex Capo della Polizia ed ex direttore dei servizi segreti Giovanni De Gennaro non ha azzerato l’indagine avviata dalla Dda di Caltanissetta per depistaggio. Anzi con il sequestro dei dispositivi informatici adesso si entra nel vivo a “caccia” dei misteri. Dopo le perquisizioni locali, personali e informatiche disposte dai pubblici ministeri l’inchiesta punta ora al cuore dei dispositivi digitali e dei supporti di memoria sequestrati. Secondo la ricostruzione dell’accusa, proprio su quegli hard disk di ultima generazione e su un personal computer acquistato appositamente per essere consultato senza connessione a internet così da non lasciare tracce, De Gennaro e la sua fidata collaboratrice Donatella Peruzzi avrebbero riversato e occultato un patrimonio informativo ritenuto altamente sensibile, dopo aver dato alle fiamme i corrispondenti documenti cartacei risalenti a quasi quarant’anni fa.

L’obiettivo dei magistrati nisseni è squarciare il velo su un unico, lungo filo sui veleni della fine degli anni Ottanta ai depistaggi che seguirono la stagione stragista del 1992. Nei file copiati e nascosti gli inquirenti cercano innanzitutto ogni traccia utile a identificare gli ignoti autori della sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, scomparsa dopo il 19 luglio 1992 dopo che la borsa del magistrato era stata portata negli uffici della Squadra Mobile di Palermo diretti da Arnaldo La Barbera. L’indagine era scattata proprio dalle dichiarazioni di un uomo, secondo cui la famiglia di La Barbera avrebbe custodito documenti riservati — potenzialmente riconducibili allo stesso Borsellino — usati come leva per ottenere da De Gennaro l’assunzione della figlia Serena nei servizi di sicurezza.

Accanto al mistero dell’agenda rossa, l’analisi della documentazione informatica mira a ricostruire la possibile presenza di concorrenti esterni a Cosa Nostra nell’eccidio di via D’Amelio, in cui persero la vita Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Un filone che si riallaccia alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, il quale riferì della presenza di un uomo sconosciuto — ritenuto estraneo all’organizzazione mafiosa e forse appartenente ad ambienti istituzionali — all’interno del garage di via Villasevaglios nelle fasi preparatorie dell’autobomba. Allo stesso tempo, la Procura intende individuare i vertici istituzionali che, da Roma, indirizzarono le prime indagini di La Barbera e del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino” verso la falsa pista dei pentiti Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura e Francesco Andriotta. Secondo le sentenze già passate in giudicato sul depistaggio, La Barbera perseguì un approccio “minimalista” limitato alla sola manovalanza mafiosa per coprire responsabilità di apparati dello Stato; nei dialoghi intercettati, De Gennaro e la Peruzzi avevano mostrato forte inquietudine proprio per l’appello della Procura su quel processo e per le accuse dell’ex funzionario Gioacchino Genchi.

Ma per comprendere la portata di quelle coperture, i pm nisseni riavvolgono il nastro fino al maggio e al giugno del 1989, cercando nei dispositivi sequestrati anche le carte relative all’anomala presenza a Palermo del collaboratore di giustizia Salvatore “Totuccio” Contorno, poi arrestato a San Nicola l’Arena insieme al cugino latitante Gaetano Grado. Sotto la lente ci sono i rapporti opachi tra l’ex pentito, l’ex ispettore di polizia Franco Pacetto e lo stesso De Gennaro. Secondo l’accusa, De Gennaro — definendo Contorno nelle intercettazioni come l’unico testimone ancora in vita in grado di creargli problemi («Per qualsiasi cosa è rimasto solo lui») — avrebbe incaricato Pacetto di monitorarlo costantemente e di assisterlo nelle sue necessità personali affinché mantenesse il silenzio davanti ai magistrati, come effettivamente avvenuto durante l’audizione del maggio 2025.

Infine, gli accertamenti puntano sulla documentazione riguardante il fallito attentato all’Addaura del giugno 1989 ai danni di Giovanni Falcone, l’episodio che spinse il giudice a parlare di «menti raffinatissime». Nelle conversazioni captate a Roma, lo stesso De Gennaro aveva ammesso di aver riletto con attenzione le vecchie deposizioni processuali sull’Addaura — tra cui quella dell’ispettore Luciano Guglielmini — prima di bruciare gli atti cartacei, nel timore di cadere in contraddizione qualora fosse stato convocato dai magistrati. L’analisi forense sui supporti informatici sequestrati — tra cui gli hard disk affidati al figlio Giulio e all’ispettore della Guardia di Finanza Massimo Carnicelli — rappresenta ora il passaggio decisivo per verificare se nella memoria digitale sopravviva ciò che le fiamme avrebbero dovuto cancellare.

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