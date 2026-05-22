Morte del piccolo Prince di Pozzallo, la procura di Ragusa apre un’inchiesta

Pozzallo – Prince Edouard Iano è morto ad appena appena otto anni.

Prince era stato sottoposto a un intervento a Modica per una presunta otite. Un’operazione che, secondo quanto comunicato ai genitori, era riuscita. Il bambino era tornato a scuola, ma continuava ad avvertire forti dolori alla testa. Durante una lezione aveva vomitato in modo anomalo, violento, un segnale che ha immediatamente allarmato insegnanti e familiari. Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo: il ricovero a Modica, quindi al San Marco di Catania e successivamente al Policlinico di Messina, nel reparto di Otorinolaringoiatria.

La Procura della Repubblica di Ragusa ha ora aperto un’inchiesta sulla morte di Prince. La magistratura ha acquisito le cartelle cliniche per ricostruire il percorso sanitario del bambino e accertare le reali cause del decesso.

La sua famiglia proviene dalla Costa D’Avorio, la madre lavora in un ristorante, il padre in campagna. In casa c’è anche un fratellino più piccolo.

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