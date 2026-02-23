Morte di Flavio Dimartino in uno scontro stradale, la procura affida una consulenza

Aveva 19 anni

Ragusa – La Procura di Ragusa ha disposto una consulenza tecnica per ricostruire con precisione le cause dell’incidente costato la vita al 19enne Flavio Dimartino, avvenuto nelle prime ore del 27 dicembre lungo la Ragusa–Santa Croce Camerina. A richiedere l’accertamento è stato il sostituto procuratore Gaetano Scollo, titolare del fascicolo, che punta a definire con esattezza la dinamica dello scontro frontale tra la Lancia Y su cui viaggiava il giovane e l’altra vettura coinvolta, guidata da un 21enne rimasto gravemente ferito.

L’impatto, registrato intorno alle 4.15 del mattino, è stato violentissimo. Per questo la Procura ritiene necessario un approfondimento tecnico che consenta di stabilire non solo la velocità dei mezzi, ma anche le condizioni di efficienza dei veicoli, il rispetto dei limiti imposti dal Codice della strada e ogni altro elemento utile a delineare eventuali responsabilità.

Il giudice, nei prossimi giorni, procederà alla nomina del perito e fisserà la data per il conferimento dell’incarico, consentendo alle parti di indicare i propri consulenti tecnici per affiancare il perito che sarà nominato dal giudice. Toccherà al gip Eleonora Schininà accogliere la richiesta di incidente probatorio chiesta dal pm.

