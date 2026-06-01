Morte di Gianni Candiano in un incidente in moto, procura di Gela apre un’inchiesta per omicidio stradale

Il motociclista 34enne si è scontrato con un pick-up.
di Redazione
Pozzallo -La Procura di Gela ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sulla morte del motociclista trentaquattrenne Gianni Candiano, deceduto ieri dopo l’impatto con un pick-up, su un tratto della strada statale 115 Gela-Licata, nei pressi di Desusino.
La vittima era partita da Pozzall, dove viveva, insieme ad altri appassionati di moto. La Procura acquisirà tutti gli elementi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Intanto nella città marittima la vicenda continua a generare numerosi attestati di cordoglio nei confronti dei familiari, ancora di più per il fatto che Gianni Candiano era ritenuto un bravissimo ragazzo, un lavoratore.
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