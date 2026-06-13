Morte di motociclista pozzallese Gianni Candiano diretto ad un raduno ad Agrigento: indagata una automobilista

È un'automobilista residente a Licata.

Pozzallo – È stata iscritta nel registro degli indagati una residente di Licata per il decesso del pozzallese Giovanni Candiano, 34 anni, rimasto vittima il 31 maggio di un grave sinistro lungo la Statale 115, nel tratto tra Licata e Gela.

Si tratta dell’automobilista alla guida della vettura contro la quale si è schiantata la moto del centauro.

La Procura di Gela, diretta da Salvatore Vella, ha disposto per lunedì gli accertamenti irripetibili.

Candiano, che a luglio avrebbe compiuto 35 anni, era originario di Pozzallo, dove era molto conosciuto.

Lascia la moglie e una figlia nata da pochi mesi.

Ricopriva l’incarico di vicepresidente del T-Max Club.

Il giorno dell’incidente era partito in sella al suo mezzo per partecipare, insieme ad altri soci del club, a un raduno in programma ad Agrigento.

© Riproduzione riservata