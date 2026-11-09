Condividi "Morte in un incidente del 21enne Orazio Pio Iabichino a Modica: in sede civile il giudice ha riconosciuto la responsabilità del conducente del mezzo agricolo" sui social

Modica – Per la morte del 21enne Orazio Pio Iabichino, avvenuta l’11 maggio 2021 in contrada Zappulla Gisana, Modica, in sede civile il giudice del tribunale di Ragusa ha riconosciuto la responsabilità del conducente del mezzo agricolo coinvolto nell’incidente stradale mortale, causato “da un uso improprio del mezzo agricolo e contrario al codice della strada – si legge nella sentenza del giudice del tribunale ibleo, sezione civile – che urtò dei rami sporgenti di un albero sulla sede stradale, determinando la fatale caduta dalla trattrice della vittima, impattò violentemente al suolo”. Il giudice ha anche disposto il risarcimento dei danni alla famiglia del giovane.

Il processo penale si era concluso con il patteggiamento a 22 mesi di reclusione dell’imputato.

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