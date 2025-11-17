Morte le gemelle Kessler: Alice e Ellen avevano 89 anni. Aperta un’inchiesta

Monaco di Baviera – Sono morte le gemelle Alice e Ellen Kessler. Le due sorelle – cantanti, ballerine, attrici e showgirl – avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. Lo riferiscono i media tedeschi. Secondo il quotidiano tedesco «Bild», la polizia criminale della capitale bavarese avrebbe avviato un’indagine per fare luce sulle cause della loro morte, mentre il settinale «Spiegel» parla di un’operazione di polizia in corso a Gruenwald.

Alice ed Ellen Kessler erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. La loro carriera televisiva le aveva rese famose anche in Italia, dove erano note anche come le «gambe della nazione», grazie alla loro iconica presenza scenica.

Inseparabili, le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. «È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento», aveva dichiarato Ellen in un’intervista rilasciata al quotidiano «Bild» nell’aprile del 2024.

Il patto di sangue scritto nel testamento: «Se una cade in stato vegetativo, l’altra l’aiuta a morire»

Nel 2024, le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, raccontarono al tabloid tedesco “Bild” di come un giorno avrebbero voluto lasciare in eredità la loro fortuna.

Inizialmente, avevano pianificato di lasciare l’intera eredità all’organizzazione “Medici Senza Frontiere”. Ma, come spiegò in seguito Ellen Kessler, cambiarono radicalmente questo desiderio. «Mia sorella e io abbiamo discusso lo scorso autunno che non avremmo dovuto beneficiare solo una persona, ma diverse», ha spiegato Ellen. Con queste parole, ha giustificato la decisione di distribuire l’eredità in modo più ampio e di sostenere diverse organizzazioni benefiche. Tra le organizzazioni nominate nel testamento figurano, tra le altre, la Christoffel Blind Mission (CBM), l’Unicef, la Paul Klinger Artists’ Social Welfare Organization e la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti.

Le due star di culto avevano anche parlato del loro ultimo desiderio diversi mesi fa: volevano essere sepolte insieme in un’unica urna dopo la loro morte, insieme alla madre Elsa e al loro cane Yello. «È ciò che abbiamo stabilito nei nostri testamenti», aveva detto Ellen alla Bild all’epoca. Le gemelle Kessler hanno più volte dichiarato che desideravano morire insieme o comunque «non sopravvivere l’una senza l’altra», perché la loro vita e identità erano profondamente intrecciate. In diverse interviste avevano dichiarato che se una delle due fosse rimasta in stato vegetativo, l’altra l’avrebbe aiutata a morire, perché non avrebbero voluto un’esistenza puramente biologica senza la possibilità di vivere dignitosamente. La frase non era formulata come un piano concreto, ma come un manifesto di intenti etici e affettivi, in linea con le loro posizioni favorevoli al diritto all’eutanasia e al testamento biologico.

© Riproduzione riservata