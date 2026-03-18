Morte uomo gambizzato a Vittoria, 8 anni a imputato

Vittoria – È stato condannato in abbreviato e in primo grado a 8 anni e a 8000 euro di multa. Si tratta del pregiudicato Francesco Lo Monaco, 42 anni, che rispondeva davanti al gip presso il Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, di omicidio colposo, detenzione e porto di arma clandestina e da guerra e ricettazione per la morte di Angelo Ventura, già conosciuto alle forze dell’ordine, morto a seguito di un colpo di fucile alla gamba. Otto i parenti di Ventura che si erano costituiti parte civile; la quantificazione dei danni e’ stata demandata ad altra sede. Era il 29 gennaio 2025, quando un colpo partito da un’arma clandestina aveva colpito alla coscia Ventura, che, ferito gravemente e operato in Chirurgia vascolare all’ospedale di

Vittoria, era deceduto la mattina seguente. Lo Monaco si era consegnato alla Polizia e aveva raccontato la sua versione dei fatti, cioè che si era trattato di un tragico incidente.

Secondo lo stesso Lo Monaco, Ventura si sarebbe recato a casa sua per provare un’arma che Ventura stesso deteneva. Un secondo colpo sparato da Ventura avrebbe inceppato l’arma che si sarebbe rivolta verso lui stesso, ferendolo alla coscia. Il tutto avvenne nel terrazzo della casa abitata da Lo Monaco che con l’aiuto di un’altra persona, non indagata, avrebbe portato Ventura all’ospedale dove lo avrebbe lasciato per poi allontanarsi. Alla Polizia Lo Monaco aveva consegnato arma, telefoni cellulari e i vestiti che indossava, sottoponendosi volontariamente allo stub. La ricostruzione di Lo Monaco aveva portato alla modifica del capo d’accusa: da omicidio volontario a omicidio colposo.

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