Morto a 88 anni Diego Marmo, il pm che accusò Enzo Tortora, e poi chiese scusa alla famiglia

È morto, all’età di 88 anni, il magistrato Diego Marmo , che rappresentò l’accusa al processo che ha visto imputato Enzo Tortora . Il decesso, di cui si è appreso solo oggi, risale alla giornata di domenica e le esequie si terranno alle 11 di domani, 5 maggio, a Napoli nella Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini in piazza degli Artisti.

L’arresto di Tortora e il processo Il conduttore televisivo venne arrestato all’apice del successo il 17 giugno del 1983 e condannato a dieci anni per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere. Nel 1986, in appello, la sentenza venne ribaltata e l’anno successivo l’assoluzione venne confermata in Cassazione. La vicenda, che distrusse un innocente, è impressa nella memoria nazionale come il più eclatante «orrore» della giustizia italiana.

Tortora viene ammanettato in favore delle telecamere alle 4:30 di quel giorno di primavera del 1983, viene arrestato con accuse gravissime: associazione camorristica e traffico di stupefacenti. Le immagini fanno il giro d’Italia e l’opinione pubblica lo giudica immediatamente colpevole prima che cominci il processo stesso. Il suo nome viene collegato artatamente a Raffaele Cutolo e alla criminalità organizzata. Tra gli elementi d’accusa, prevale un’agenda sequestrata a un pentito in cui comparirebbe il suo nome. Solo molto più tardi emerge che il nome nell’agenda non era “Enzo Tortora” ma “Vincenzo Tortona”. Le dichiarazioni dei pentiti risultano subito infondate. Ma ciò nonostante, dopo 7 mesi di carcere e 5 ai domiciliari, Tortora viene condannato in primo grado a 10 anni. Il processo si svolge secondo il modello inquisitorio del Codice Rocco, fondato sugli atti scritti e su un contraddittorio limitato, che sostanzialmente non esamina le prove d’accusa. In un contesto di emergenza mafia e forte pressione mediatica, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vengono ritenute credibili senza adeguati riscontri.

L’assoluzione però arriva in appello con formula piena “per non aver commesso il fatto”, confermata dalla Cassazione nel 1987. Nel frattempo, come è risaputo, Tortora è un uomo distrutto.

Le scuse del magistrato alla famiglia Trent’anni dopo l’arresto del conduttore televisivo il pm che ne chiese con veemenza la condanna – definì Tortora «un cinico mercante di morte» – ha chiesto scusa ai suoi familiari: «Mi sono portato dietro questo tormento troppo a lungo, chiedo scusa alla famiglia di Enzo Tortora per quello che ho fatto», disse Marmo a Il Garantista. La risposta di Gaia Tortora, figlia di Enzo, arrivò dai social: «È tardi. È troppo tardi. Ci sono stati 30 anni in mezzo. Ma se avesse ammesso di aver sbagliato prima non avrebbe ottenuto le sue promozioni. Provo compassione e pena per chi ha giocato con la vita di un uomo innocente». E Gaia Tortora chiese al governo «una riforma della giustizia che dia senso e dia dignità alla parola giustizia».