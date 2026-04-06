Morto a Pasquetta davanti al barbecue, Christian aveva 18 anni

Caserta – Tragedia di Pasquetta, nella tarda mattinata, in piazza Falcone e Borsellino, nel centro urbano di Casapulla. Un ragazzo, Christian Raucci, 18 anni, del posto, è morto improvvisamente mentre, con alcuni familiari ed amici, attendeva la preparazione del barbecue.

Si è accasciato improvvisamente al suolo mentre festeggiava a casa della zia nei pressi della piazza centrale del paese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, tra la disperazione di tutti i presenti. Sono poi arrivati i carabinieri: i militari hanno avviato le indagini anche se sembrerebbe una morte naturale. Sulla salma sarà comunque effettuata l’autopsia all’istituto di medicina legale di Caserta. Il giovane si è accasciato improvvisamente al suolo ed è deceduto in pochi istanti. Nonostante il rapido intervento, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

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