Morto a Roma Massimiliano Cencelli, il padre del famoso “Manuale” aveva 90 anni

Roma – È morto Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia cristiana divenuto famoso per il “Manuale” che prese il suo nome. L’ex funzionario della Dc aveva 90 anni: si è spento nel pomeriggio di ieri, 8 agosto, a Roma. Il Manuale Cencelli è citato tutt’oggi, essendo diventato nel tempo un’espressione giornalistica che indica l’assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Il Manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università e citato quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità rispettando equilibri e pesi diversi.

Il Manuale Cencelli

Del Manuale Cencelli e delle sue origini parlò lo stesso politico durante un’intervista ad Avvenire del 2003. “Nel 1967 Sarti, con Cossiga e Taviani, fondò al congresso di Milano la corrente dei ‘pontieri’ così chiamata perché doveva fare da ponte fra maggioranza e sinistra. Ottenemmo il 12% e c’era da decidere gli incarichi in direzione. Allora – ha ricordato Cencelli – io proposi: se abbiamo il 12%, come nel consiglio di amministrazione di una società gli incarichi vengono divisi in base alle azioni possedute, lo stesso deve avvenire per gli incarichi di partito e di governo in base alle tessere. Sarti mi disse di lavorarci su. In quel modo Taviani mantenne l’Interno, Gaspari fu Sottosegretario alle Poste, Cossiga alla Difesa, Sarti al Turismo e spettacolo. La cosa divenne di pubblico dominio perché durante le crisi di governo, Sarti, che amava scherzare, rispondeva sempre ai giornalisti che volevano anticipazioni: ‘chiedetelo a Cencelli’”.

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