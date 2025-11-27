Morto Alessandro Tomei, sassofonista di Claudio Baglioni e Ornella Vanoni

È morto Alessandro Tomei, sassofonista per anni nella band di Claudio Baglioni. Aveva 53 anni. «Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso», ha scritto Baglioni in un post su Instagram: Tomei era stato presente anche nel suo penultimo tour. Il musicista, nato a Foggia nel 1972, non aveva suonato solo per Baglioni ma anche per altri cantanti, tra cui Ornella Vanoni e Danilo Rea. Non solo. Tomei era anche stato tra i membri dell’orchestra del Festival di Sanremo tra il 2018 e il 2019. La sua morte arriva dopo una lunga malattia.

Tomei si era diplomato in sassofono al conservatorio di Frosinone e oltre che con molti musicisti pop, aveva collaborato con alcuni dei più grandi nomi del jazz italiano, da Enrico Rava a Tullio De Piscopo. Tra gli altri cantanti pop con cui aveva collaborato ci sono anche Mario Biondi, Gino Paoli, Giorgia, Loredana Berté e Pino Mango.

