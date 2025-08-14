Morto calciatore del Palazzolo Antonio Pappalardo, aveva 25 anni

Buccheri, Siracusa – Un calciatore del Real Palazzolo, squadra del Siracusano che milita nel campionato di calcio a 5, è stato trovato senza vita a Buccheri, dove viveva con la sua famiglia. Un decesso dalle circostanze ancora poco chiare. Antonio Pappalardo aveva 25 anni.

“Siamo veramente a pezzi, stentiamo ancora a credere ad una notizia che ci ha sconvolto tutti, non è assolutamente possibile. Purtroppo piangiamo la scomparsa del nostro caro Antonio, ragazzo meraviglioso con cui abbiamo avuto il piacere di giocare per anni e condividere lo spogliatoio” si legge in un post del club.

Il cordoglio del sindaco di Buccheri

Il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, ha espresso il cordoglio della città alla famiglia. “È un dolore che entra nelle case di tutti noi, perché – dice il sindaco – in un paese come il nostro ogni vita è parte della storia di tutti. In questo momento di profondo smarrimento mi stringo con affetto sincero alla famiglia tutta, agli amici e a chiunque abbia voluto bene ad Antonio. Eri un ragazzo solare che portava allegria ed un sorriso a chiunque ti incrociasse. Non possiamo colmare il vuoto che lasci, ma possiamo far sentire forte la nostra vicinanza”.

Il messaggio del sindaco di Palazzolo

Pure il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, ha manifestato vicinanza alla famiglia. “Il più sentito cordoglio ai genitori, alla famiglia, alla comunità di Buccheri che da ieri è priva della tua luce, alla ASD Palazzolo che ti voleva bene come un fratello e a tutti quelli che nella tua breve vita ti hanno conosciuto e voluto bene”

