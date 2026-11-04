Morto fulminato mentre era al lavoro, giovedì 5 novembre i funerali di Giovanni Fargione

Modica – È stata restituita nella serata di martedì alla famiglia la salma di Giovanni Fargione, il 65enne residente nella frazione rurale ragusana di San Giacomo che lo scorso 27 ottobre ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda avicola nei pressi di contrada Mauto, in territorio di Modica. Ieri è stato eseguito l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria, un accertamento ritenuto necessario per chiarire con precisione le cause del decesso e fornire ulteriori elementi alle indagini in corso. Al termine degli accertamenti medico legali, il corpo è stato riconsegnato ai familiari affinché possano tributare l’ultimo saluto al loro congiunto.

Il 65enne stava effettuando operazioni di scarico di mangime da un’autocisterna all’interno dell’azienda, quando il sistema di sollevamento del mezzo e una linea elettrica ad alta tensione presente nell’area sono entrati in contatto determinando la scarica fatale. Sulla vicenda continuano le indagini della procura iblea, che ha aperto un fascicolo per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, verificare il rispetto delle misure di sicurezza e individuare eventuali responsabilità. I funerali di Giovanni Fargione saranno celebrati giovedì pomeriggio, alle 15.30, nel Duomo di San Giorgio, a Ragusa Ibla.

© Riproduzione riservata