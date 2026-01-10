Morto il professor Giuseppe Maria Andreozzi, genero di Pippo Fava

Catania – È morto Giuseppe Maria Andreozzi, marito di Elena Fava e genero del giornalista ucciso dalla mafia Pippo Fava. Andreozzi, 80 anni, nato a Catania, ha diretto la cattedra di Angiologia dell’università del capoluogo etneo dal 1982 al 1997. Successivamente è stato direttore all’unità operativa di Angiologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Padova oltre a essere stato professore sia a Padova che a Trieste.

Andreozzi è stato una delle anime della fondazione Fava – nata nel 2002 e attualmente presieduta da Francesca Andreozzi – e si è occupato in particolare dell’archivio storico, dichiarato di interesse culturale con decreto dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia. Nei mesi scorsi si era occupato della mostra La cultura e il diavolo. L’arte di Giuseppe Fava tra impegno civile, politico e intellettuale. I funerali si terranno lunedì alle 11, nella chiesa San Paolo di Gravina di Catania.

