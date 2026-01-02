Morto il giovanissimo campione di golf Emanuele Galleppini: era tra i dispersi a Crans-Montana

Svizzera – La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la morte di Emanuele Galeppini, il ragazzo di non ancora 17 anni che si trovava nel locale di Crans Montana. La Federazione Italiana Golf – si legge sui social – piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori». Determinante per il riconoscimento il ritrovamento nel locale di Crans Montana del telefono cellulare.

La Farnesina questa mattina aveva fornito un aggiornamento della strage di Crans-Montana in Svizzera. Il quadro degli italiani coinvolti nella sciagura conferma in totale 18 segnalazioni così suddivise: 3 pazienti sono stati trasferiti in Italia al Niguarda; 10 ospedalizzati (di due non c’è certezza sulle condizioni e l’ospedale, che dovrà venire da parte svizzera); 5 dispersi su cui tuttora non sono disponibili informazioni di nessun tipo: prima dell’annuncio della morte di Galeppini erano seic. A ieri risultavano ancora 5 vittime da identificare (di nazionalità non note) e 47 vittime totali, conclude la Farnesina. Di due feriti sono incerti ospedale e condizioni, tre trasferiti al Niguarda.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi a Crans-Montana in Svizzera per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio. L’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Cornado ha anticipato che all’arrivo della delegazione del ministro Tajani a Crans le autorità svizzere (Polizia di Sion) dovrebbero condividere la situazione completa degli italiani.

