Morto il papà di Stefano De Martino, Enrico aveva 61 anni

Napoli – Si è spento oggi, 19 gennaio, il papà di Stefano De Martino: Enrico aveva 61 anni, da tempo combatteva con una grave malattia. Le condizioni si erano aggravate negli ultimi tempi. Il genitore del conduttore di «Affari tuoi» è morto nella sua abitazione, a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Anche lui ex ballerino professionista, lo scorso novembre aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica al Premio Salerno Danza. Dove aveva ricevuto un riconoscimento alla carriera, interrotta a 25 anni, quando la fidanzata – poi divenuta sua moglie – gli annunciò di essere incinta proprio di Stefano. Da quel momento, Enrico De Martino lasciò la danza e cercò un lavoro.

A svelare che il padre era nel corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli fu proprio Stefano De Martino. Ma Enrico lavorava anche anche nel Bar Stella del nonno materno, a Torre Annunziata. Quel bar in piazza Cesaro che poi ha dato il nome ad un programma condotto dallo stesso showman. Cresciuto senza il papà, inizialmente Enrico De Martino alternava la sua carriera artistica con il lavoro. Ultimamente gestiva alcune attività di ristorazione, ma da alcuni mesi combatteva contro una grave malattia che non gli ha lasciato scampo.

Sempre il conduttore televisivo ha spesso raccontato del suo rapporto con il papà, a cui era molto legato. Enrico era particolarmente legato al nipote Santiago, figlio di Stefano e Belen Rodriguez. Inizialmente aveva tentando di far desistere il giovane Stefano dall’intraprendere la carriera di ballerino. «Non voleva farmi ballare», ha raccontato da Bruno Vespa il conduttore televisivo.

