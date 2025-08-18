Morto il turista tedesco in vacanza in Sicilia investito da un’auto

Trapani – Non ce l’ha fatta Mathias Krolop, il turista 38enne investito nel pomeriggio di ieri da un’autovettura che stava percorrendo la via Carabinieri Falcetta e Apuzzo, ad Alcamo Marina, nel Trapanese. L’uomo, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo e ricoverato in condizioni disperate, è deceduto nella serata di ieri a causa delle gravissime lesioni riportate.

Mathias Krolop risiedeva a Rangstorf, in Germania, ma si era recato in Sicilia per trascorrere una vacanza assieme alla moglie e ai loro due bambini. Ieri stava camminando sul marciapiede che costeggia la carreggiata quando, ad un tratto, si è visto piombare addosso una Fiat Panda blu che stava viaggiando sull’arteria viaria in contrada Canalotto, in direzione Castellammare del Golfo. L’auto, giunta all’altezza della Guardia medica, improvvisamente è andata a finire sul marciapiede investendo il pedone e impattando anche contro un altro veicolo in sosta. A guidarla, ha fatto sapere la Polizia municipale di Alcamo che, giunta sul posto assieme alla Polizia di Stato, ha eseguito i rilievi, una donna trentenne alcamese. Mediante l’elisoccorso, Mathias Krolop è stato trasportato e ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, dove è spirato poche ore dopo.