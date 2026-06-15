Morto in moto a 30 anni: chi era Marco Dellaira, barman siciliano morto a Bergamo

Marco lascia la mamma Silvana e due fratelli, che vivono a Termine Imerese, in Sicilia. Il giovane, infatti, è originario proprio di lì: si era trasferito a Bergamo sette anni fa, dove ha inizialmente lavorato come manovale in un’impresa edile. Da tre anni era il barman del bar La Marianna dell’ospedale bergamasco: tutti lo conoscevano e lo apprezzavano sia come lavoratore, sia come persona, sempre gentile e disponibile.

Recentemente aveva festeggiato il contratto a tempo indeterminato. Il suo sogno, hanno raccontato gli amici a L’Eco, era quello di comprare casa e costruire una famiglia a Bergamo. Oggi, lunedì 15 giugno, la salma è partita verso la sua Sicilia, dove saranno celebrati i funerali.