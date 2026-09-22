Morto Ismaele Lipari, il ragazzino 17enne caduto da cavallo

Il giovane è morto a causa dei gravi traumi riportati alla testa e al torace.

Palermo – È morto il ragazzo di 17 anni, Ismaele Lipari, ricoverato da domenica all’ospedale Civico di Palermo dopo essere caduto da cavallo a Camporeale.

Trasportato in elisoccorso nel capoluogo siciliano, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il giovane è morto a causa dei gravi traumi riportati alla testa e al torace. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri.

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