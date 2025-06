Morto l’attore Vito Zappalà, veniva da una dinastia di capocomici

Palermo -È morto l’attore Vito Zappalà. Aveva 88 anni. Lo hanno reso noto le sorelle Teresa e Grazia, i fratelli Nino e Donato e i figli Paride e Francesca. Capostipite del Teatro Vito Zappalà di Mondello, e appartenente a una dinastia di attori da molte generazioni, figlio del commendatore Franco Zappalà, l’anno scorso aveva festeggiato i suoi 60 anni di teatro nella sua amata Palermo insieme ai suoi fratelli e sorelle.

Sul profilo social del Teatro si legge: “Un uomo dagli occhi sorridenti e dal cuore gentile, sempre volto ai rapporti umani, senza distinzioni sociali, e con l’obiettivo di lasciare con la sua Arte, un messaggio morale e non solo una risata. Eclettico nelle scene e nella vita, ha interpretato i più svariati ruoli dal macchiettista, al caratterista, al capocomico e all’attore drammatico. I suoi figli Paride e Francesca e i nipoti Franco e Giuseppe, Gaetana, Danilo e Cinzia, continuano la tradizione del loro Maestro. Vito Zappalà, ha anche istituito negli anni 90 la prima scuola di teatro siciliano a Palermo. Ha fatto recitare giovani, anziani e diversamente abili”.

Legato alle radici di un teatro semplice lascia un grande vuoto per chi per decenni lo ha conosciuto e apprezzato. L’ultimo saluto verrà tributato al Nuovo Teatro Zappalà di via Autonomia Siciliana, dove verrà allestita la camera ardente, domani dalle 11 alle 20.

© Riproduzione riservata