Morto Lionel Jospin, ex primo ministro socialista francese

Aveva 88 anni.

Parigi – Lionel Jospin è morto ieri in Francia, ma la fomiglia ne ha dato notizia oggi. L’ex primo ministro socialista aveva 88 anni.

A gennaio Jospin aveva detto di aver subito «un’operazione seria», senza però rivelarne i dettagli.

È stato a capo del governo sotto il presidente di centro-destra Jacques Chirac dal 1997 al 2002, durante il periodo di coabitazione, termine usato in Francia quando il Presidente e il Primo Ministro provengono da schieramenti politici opposti.

Segretario del Partito socialista dal 1981 al 1988 e di nuovo dal 1995 al 1997, Jospin si era candidato senza successo anche alle elezioni presidenziali del 1995 e del 2002.

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