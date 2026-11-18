Pollina, Palermo – Un operaio di 49 anni, Agostino Presti, è morto oggi in contrada Roccalupa all’interno della cava di Pollina. È stato travolto dalla terra che si è staccata dalla parete. Presti, originario di Lascari, era dipendente della Toto Costruzioni, impegnata nei lavori legati al raddoppio ferroviario della linea Palermo – Messina. L’operaio si trovava all’interno dell’area estrattiva, dove svolgeva mansioni alla guida di un escavatore, quando sarebbe stato travolto da una massa di terra staccatasi improvvisamente da una parete della cava. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste nel cantiere. La notizia ha provocato profondo sgomento tra i colleghi dell’operaio, rimasti sotto choc per quanto accaduto.

La cava di Roccalupa, situata lungo la strada statale 286 tra Castelbuono e il bivio con la Statale 113, in una posizione sovrastante l’arteria stradale, è attualmente utilizzata come area di deposito e gestione delle terre e delle rocce da scavo provenienti dai lavori per il raddoppio ferroviario della tratta Palermo – Messina. Proprio qui si è consumata l’ennesima tragedia sul lavoro che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri e nelle attività estrattive.

La salma di Agostino Presti resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e accertare le cause che hanno provocato il distacco del materiale dalla parete della cava.

© Riproduzione riservata