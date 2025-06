Morto Prentis Hancock, l’indimenticabile Paul di Spazio 1999: l’attore si è spento a 83 anni

È morto Prentis Hancock. L’indimenticabile Paul di Spazio 1999 si è spento all’età di 83 anni. Lo ha annunciato la famiglia con un post sui social. «La famiglia Hancock desidera annunciare la scomparsa di Prentis, deceduto serenamente in ospedale, circondato dalla sorella, dalla nipote e dalla figlia venerdì 30 maggio. La famiglia chiede la massima riservatezza in questo momento», si legge nel breve messaggio.

Tra gli appassionati di fantascienza britannica, il nome di Prentis Hancock evoca immediatamente la figura del vice comandante Paul Morrow, personaggio della prima stagione di Spazio: 1999, una delle serie televisive più emblematiche degli anni ’70.

Nato il 14 maggio 1942 a Glasgow, Hancock è stato una presenza costante sul piccolo schermo, distinguendosi per i suoi ruoli intensi e il suo stile sobrio ma incisivo.

Space 1999

Il suo contributo più celebre è senza dubbio quello nella serie Space: 1999 (1975-1976), prodotta da Gerry e Sylvia Anderson. Hancock interpretava il secondo in comando della Base Lunare Alpha, accanto ai protagonisti Martin Landau e Barbara Bain. Nonostante sia apparso solo nella prima stagione, il suo personaggio è rimasto tra i più riconoscibili e apprezzati dai fan della serie.

Doctor Who

Ma l’attore scozzese è noto anche per le sue molteplici apparizioni in Doctor Who, dove prese parte a vari episodi con ruoli differenti tra il 1970 e il 1978. Tra questi si ricordano “Spearhead from Space”, “Planet of the Daleks”, “Planet of Evil” e “The Ribos Operation”, recitando accanto a diversi Dottori nel corso degli anni.

Le altre serie televisive

La carriera di Hancock si è sviluppata anche oltre i confini del genere fantascientifico, con ruoli in serie televisive britanniche come Z-Cars, The Professionals, The New Avengers e The Bill, consolidando così la sua reputazione come attore versatile nel panorama televisivo del Regno Unito.

Sebbene non abbia mai raggiunto la notorietà delle grandi star internazionali, Prentis Hancock resta una figura di culto per gli amanti della TV classica britannica, simbolo di un’epoca in cui la fantascienza veniva raccontata con passione, ingegno e pochi effetti speciali ma tanto carisma.

