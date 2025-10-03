Morto Remo Girone, l’attore aveva 76 anni. Divenne famoso con «La Piovra» in tv

La morte è avvenuta all'improvviso a Monaco

Monaco – È morto all’improviso nella sua casa di Monaco l’attore Remo Girone, all’età di 76 anni. Attivo a lungo in ambito teatrale, era diventato popolare al grande pubblico per l’interpretazione del «cattivo» Tano Cariddi nello sceneggiato tv «La Piovra». L’attore è morto all’improvviso nella sua casa di Monaco dove viveva da anni in compagnia della moglie, l’attrice Vittoria Zinny.

In teatro aveva lavorato con il regista Luca Ronconi portando in scena numerosi drammi e capolavori, da Shakespeare a Checov. Il successo agli occhi del grande pubblico sarebbe arrivato a partire dal 1987, quando nella terza serie della fiction «La Piovra», in onda sulla Rai, diede vita al personaggio del mafioso Tano Cariddi. Personaggio che sarebbe comparso anche nelle serie successive della fortunata serie.

