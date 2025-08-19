Morto Salvo Vitale, l’amico fraterno di Peppino Impastato che fondò con lui Radio Aut

Cinisi, Palermo – «Sapersi riconoscere in un iniziale “Ora basta” e sapersi quindi attrezzare». Sul sito che curava, Ilcompagno.it, Salvo Vitale ha continuato a scrivere fino a poche settimane fa. Uno degli ultimi articoli parlava, ancora, di lotta contro la sopraffazione. Quella che lui ha combattuto per tutta la vita. Salvo Vitale è morto oggi, a 82 anni compiuti il 16 agosto. Insegnante, scrittore, attivista, militante antimafia: ha fondato Radio Aut assieme all’amico di sempre Peppino Impastato. Quando la mafia ha ucciso il giornalista e attivista, Vitale è stato tra le persone che hanno continuato a chiedere la verità, finché non l’hanno ottenuta: non era stato un suicidio, era stato un brutale assassinio. Per il quale anni dopo vennero condannati i mandanti: i boss Gaetano Badalamenti (‘u zu’ Tanu) e Vito Palazzolo.

Pochi anni fa, quando la Regione Siciliana stava completando le pratiche per l’esproprio del casolare di Cinisi dove si è consumato il delitto, a poche decine di metri dalla linea ferrata, Vitale ricordò: «Abbiamo raccolto brandelli di Peppino perfino dai cavi dell’elettricità. Poi siamo arrivati dentro e abbiamo visto le macchie di sangue». La memoria di Peppino Impastato e la battaglia contro la mafia sono state il faro che ha guidato la vita di Vitale per il resto dei suoi anni. Attraverso i libri che ha scritto e attraverso la testimonianza, che non ha mai smesso di fornire. Collaborava con Antimafia Duemila e con l’emittente televisiva Telejato di Pino Maniaci. Riccardo Orioles, dei Siciliani, su Facebook lo saluta: «Ciao Salvo. La lotta continua».

Luisa Impastato, nipote di Peppino perché figlia del fratello Giovanni, scrive: «Ci lascia un altro pezzo grande della nostra storia, una storia di ragazzi che volevano cambiare il mondo sfidando il potere della mafia e che oggi è diventata di molti». Arci Sicilia, esprimendo il cordoglio per la scomparsa, così lo descrive: «Compagno di strada e voce libera della nostra terra. Con lucidità e coraggio ha denunciato la mafia, difeso la memoria di Peppino Impastato e raccontato una Sicilia diversa, fatta di giustizia, diritti e partecipazione. Salvo non è stato solo un testimone, ma un punto di riferimento per chi crede nella forza delle parole e nell’impegno civile quotidiano. Ci ha insegnato che libertà e verità sono conquiste da difendere e rinnovare ogni giorno. Alla sua famiglia, alle sue compagne e ai suoi compagni va il nostro abbraccio sincero. Le nostre idee non moriranno».

