Morto Stefano Benni, lo scrittore aveva 78 anni

Aveva esordito nel 1976 con Bar Sport, pubblicato per Mondadori e riedito vent’anni dopo da Feltrinelli, il titolo che indirizzò il suo stile giocoso e la sua poetica. Aveva saputo, nelle sue opere più riuscite., a unire il registro comico e quello più sentimentale. «Ho sempre cercato di tenere le due cose insieme. Non sono un battutaro e neanche un serioso. L’ironia fa sognare e aiuta a realizzare qualche sogno, a volte. È una guerriera della letteratura».

Collaboratore di giornali e riviste , era stato una delle firme di punta dei settimanali satirici «Tango» e «Cuore», ed era sul i mensile «Il Mago» che aveva pubblicato con regolarità i racconti poi confluiti in Bar Sport. All’inizio del suo percorso artistico aveva inoltre collaborato con Beppe Grillo nella stesura dei suoi testi per la televisione, con un corollario di polemiche e scontri con i partiti politici presi di mira. Puro avendo sostenuto di non essere un appassionato di cinema, se non per Stanley Kubrick, nel 1989 aveva diretto con Umberto Angelucci un film tratto dal suo romanzo Comici spaventati guerrieri: a interpretare Musica per vecchi animali erano stati Dario Fo e Paolo Rossi.