Morto Vitaliano Borromeo Arese, il principe imprenditore delle Isole Borromee

Stresa – Addio al principe Vitaliano Borromeo Arese, morto a 66 anni. Figura di spicco del Verbano e dell’imprenditoria italiana, era presidente di Kaleon e un uomo capace di coniugare una lunga visione industriale e finanziaria con una profonda dedizione alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio. Negli ultimi 15 anni ha guidato lo sviluppo delle attività di Terre Borromeo e valorizzato il patrimonio storico, artistico e naturalistico del Lago Maggiore.

Nato a Milano il 22 giugno 1960 e laureato in economia aziendale all’Università Bocconi, Vitaliano Borromeo aveva iniziato il proprio percorso professionale negli Stati Uniti nel settore siderurgico. Rientrato in Italia, aveva guidato come amministratore delegato il gruppo So.Ge.Par, attivo nella produzione e commercializzazione di acciai inossidabili. La sua leadership si era estesa anche al settore del design e dell’illuminotecnica in qualità di presidente di Flos Spa, affiancando a queste esperienze un’intensa attività nel settore immobiliare, focalizzata soprattutto sul recupero e la valorizzazione di edifici di pregio a Milano, città alla quale è sempre rimasto profondamente legato.

A partire dal 2011, il baricentro dei suoi interessi si era spostato con decisione verso la crescita e il rilancio del Lago Maggiore. Promuovendo lo sviluppo e la diversificazione dell’offerta di «Terre Borromeo», ha reso l’arcipelago e le attrazioni collegate una meta di straordinario richiamo culturale, sfiorando il traguardo di un milione di visitatori all’anno. Una visione di forte apertura ai mercati che lo ha portato, il 1° dicembre 2025, a quotare in Borsa – a Milano e Parigi – la società di gestione dei beni, Kaleon.

Sotto la guida di Kaleon, il gruppo gestisce alcune delle gemme più preziose del territorio: dalle celebri Isole Borromee (Isola Bella e Isola Madre) al Parco Pallavicino e al Parco del Mottarone a Stresa, passando per i Castelli di Cannero nel Verbano-Cusio-Ossola, la Rocca di Angera nel Varesotto, fino alla recente acquisizione della gestione del Castello di Vogogna in bassa Val d’Ossola. Tra le ultime sfide e impegni in prima persona figurava inoltre il rilancio della funivia del Mottarone.

Accanto all’intensa attività imprenditoriale — condivisa con la moglie Marina e i figli Giberto e Lodovico — Vitaliano Borromeo Arese ha coltivato per tutta la vita un costante impegno filantropico, educativo e culturale. Per undici anni era stato patrono del Collegio Borromeo di Pavia, il più antico collegio universitario di merito d’Italia (istituito da San Carlo Borromeo nel 1561), e aveva ricoperto il medesimo ruolo per l’asilo infantile San Carlo Borromeo di Lacchiarella. Dal 2021 faceva inoltre parte del direttivo degli Amici del Museo Poldi Pezzoli e del consiglio dell’Airc per la ricerca sul cancro.

In una nota ufficiale, il consiglio di amministrazione, il management e tutti i dipendenti di Kaleon ne hanno ricordato «lo spirito imprenditoriale, la dedizione e la riservatezza che hanno sempre contraddistinto il suo operato», stringendosi attorno alla madre Bona, alla moglie Marina e ai figli. I funerali saranno celebrati in forma privata martedì.