Mostra de Chirico al MACc, breve prolungamento al 3 novembre per soddisfare richieste di visita

Scicli – In ragione dell’elevato numero di prenotazioni da parte di scuole, visitatori e turisti italiani e stranieri provenienti da ogni parte della Sicilia che hanno richiesto di visitare la mostra “Giorgio de Chirico Il sole della Metafisica” al MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine a Scicli, l’amministrazione comunale in accordo con Sikarte ha deciso una proroga della mostra, la cui data originaria di chiusura era domenica 1 novembre, a martedì 3 novembre.

Tale prolungamento consentirà di cadenzare le visite consentendo una migliore esperienza di fruizione delle opere e degli spazi espositivi per gli appassionati che in gran numero hanno prenotato prima della chiusura.

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