Mostra di de Chirico a Scicli, gli alunni dell’istituto Dantoni espongono le loro opere nella Nuvola del MACc

Scicli – Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Giovanni D’Antoni”, dopo aver visitato la mostra “De Chirico – La luce metafisica”, hanno rielaborato i capolavori osservati realizzando delle proprie tavole da disegno durante le ore di Arte e Immagine, a seguito hanno raccolto l’invito ad esporre gli elaborati in una sala del Museo MACc.

La mostra dei lavori è visitabile fino al 1° novembre presso lo Spazio Nuvola del Museo MACC di Scicli.

L’iniziativa ha rappresentato un prezioso momento di dialogo proficuo tra scuola e territorio, testimoniando un’attenzione concreta verso gli eventi culturali della città e offrendo ai ragazzi un’importante occasione per affinare la sensibilità all’Arte e alla Cultura.

Il laboratorio è stato curato dal prof. Andrea Cerruto.

La scuola ringraziare la disponibilità di Carlotta Belviso di Sikarte.

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