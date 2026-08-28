Mostra di de Chirico a Scicli, Gusto in mostra, con gli Chef: Francesca Barone, Accursio Craparo, Claudio Ruta, Lorenzo Ruta, Luca Stracquadanio

Scicli – Domenica 13 settembre 2026 alle ore 20.30, presso il MACC – Museo d’Arte Contemporanea del Carmine di Scicli ritorna, dopo il successo delle precedenti edizioni modicane, Gusto in mostra, evento che unisce l’arte contemporanea alla cultura enogastronomica del territorio, creando dei piatti ispirati alle opere della mostra “Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica”, a cura di Lorenzo Canova e promossa da Sikarte.

Sarà possibile partecipare, previa prenotazione obbligatoria, alla visita guidata della mostra e poi a un’esperienza di gusto firmata da importanti chef del territorio che, partendo dalla suggestione di una o più opere, hanno creato un piatto ad hoc cui sarà associato un unico vino, un Frappato.

Il doppio appuntamento con l’arte visiva e l’enogastronomia d’eccellenza conferma la partecipazione di Francesca Barone, Accursio Craparo, Claudio Ruta, Lorenzo Ruta e Luca Straquadanio, per un percorso gastronomico nel quale ogni portata diventa una personale interpretazione dell’universo metafisico di de Chirico.

Ad aprire il percorso sarà Luca Straquadanio, con il suo “Miso-Tonnato a Cavallo”, una preparazione che combina la salsa tonnata allo zenzero con il jus de veau al miso, completata dalla polvere di capperi e dal katsuobushi, in un gioco di contrasti e contaminazioni che traduce in chiave gastronomica la dimensione sospesa e straniante della pittura dechirichiana. Seguirà Lorenzo Ruta che proporrà “Guanto di de Chirico”, nel quale stigghiola e ricciola incontrano una salsa di limone e miele, dando vita a un accostamento che gioca tra terra e mare, dolcezza e acidità.

Il percorso proseguirà con Claudio Ruta e la sua “L’Incertezza del palato”, un piatto composto da ricotta, cipolle di Giarratana, uova, arancia e zafferano, pensato come una vera esplorazione delle percezioni e delle possibilità del gusto. Francesca Barone, ispirandosi alle atmosfere delle piazze metafisiche, presenterà “La piazza di De Chirico”, una composizione di pasta fritta, gel di cetriolo, olive e formaggio di capra, nella quale consistenze, sapidità e freschezza si incontrano in un equilibrio originale. Accursio Craparo firmerà “Brezza Marina”, dove il pesce spada incontra le pesche e le erbette di campo.

A conclusione della cena verranno svelati i cinque dolci proposti dagli chef.

I partecipanti, nell’ambito della degustazione, saranno accompagnati con una dettagliata visita guidata alla mostra “Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica”. L’esposizione, allestita negli spazi del museo di Piazza Busacca 9, propone un importante percorso dedicato al grande maestro della Metafisica, attraverso circa 50 sue opere messe in dialogo con le fotografie di Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Pino Ninfa e Armando Rotoletti.

La mostra nasce con l’obiettivo di indagare il profondo legame tra l’immaginario dechirichiano e la Sicilia: un rapporto che attraversa il mito classico della Magna Grecia, la luce abbagliante delle piazze mediterranee, le architetture barocche e le atmosfere sospese che caratterizzano il paesaggio urbano siciliano. Le fotografie di Chiaramonte, Leone, Ninfa e Rotoletti accompagnano il percorso espositivo come “specchio reale” delle visioni metafisiche di de Chirico, restituendo attraverso immagini della Sicilia quel senso di mistero, silenzio e magia che attraversa la pittura del maestro.

Il progetto gode del patrocinio dell’ARS – Regione Sicilia – Comune di Scicli – GAL – Enjoy Barocco. Si ringraziano, inoltre, lo sponsor Bonajuto; i partner: Casa d’Arte San Lorenzo, Galleria 56, Galleria Lombardi; gli sponsor tecnici: Papercut, Miartè, gli hospitality partner: Ferro Hotel, Hotel Novecento Scicli; e il supporto di Salomone Assicurazione e Radici – Osteria di Accursio che hanno reso possibile la realizzazione del Progetto. Un ulteriore ringraziamento è rivolto ai partner cuturali Agire e ai media partner Ragusanews, Balloon Project per il loro supporto alla comunicazione dell’evento.

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