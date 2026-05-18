Mostra di de Chirico a Scicli, la prefazione del sindaco Mario Marino.

Scicli – Giorgio de Chirico incontra Scicli.

Sarà pubblicata nel catalogo editato da Sikarte la prefazione del sindaco di Scicli Mario Marino alla mostra “Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica” ospitata da oggi al MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine a Scicli.

Ecco il testo di prefazione alla grande mostra, che per due terzi ospita le opere esposte a Praga nelle scorse settimane e ammirate dal Presidente Sergio Mattarella.

“Scicli città teatro, piazza dell’incontro con Giorgio de Chirico.Uno strano caso del destino ha voluto che Scicli, città che delle quinte sceniche del suo centro storico barocco ha fatto fascino e narrazione, incrociasse nel suo cammino di promozione della cultura Giorgio de Chirico. Artista immaginifico la cui poetica ha cambiato l’immaginario collettivo mondiale restituendoci un’idea di luce e di architettura che in Sicilia, a Scicli, trova una sua naturale conseguenza.

Chi viene nella città che mi onoro di rappresentare resta colpito in genere da due cose: il rapporto tra natura e cultura che qui si fondono, e la luce accecante che permea e sostanzia i luoghi per molti giorni dell’anno.

E se barocco, nel suo etimo più vero, è il senso dell’irregolare, dell’inatteso, Scicli, con le sue quinte sceniche sorprendenti, le sue piazze dominate da un tempo sospeso, è il luogo in cui la luce è essa stessa sostanza dell’architettura, segno e significato del vivere.

Ospitare, per merito di Graziana Papale e Carlotta Belviso, dell’associazione Sikarte, una mostra di Giorgio de Chirico a Scicli, con l’alta visione scientifica del professore Lorenzo Canova, rappresenta per il Comune, per il MACc, il Museo d’arte contemporanea del Carmine, l’occasione per celebrare, a 23 anni dall’ultima monografica dedicata al Maestro in Sicilia, uno dei grandi testimoni del Novecento.

Se andiamo indietro nel tempo, scopriamo che Scicli ha visto all’opera, durante la ricostruzione post terremoto del 1693, capimastri, scultori, ebanisti, marmorari, stuccatori, pittori, argentieri, sarti. Tutti impegnati a ridefinire chiese, conventi, piazze. Luoghi della socialità, della bellezza.

Ci piace pensare che la mostra “Giorgio de Chirico. Il Sole della Metafisica” sia l’occasione per un incontro inedito di questo Poeta del nostro tempo, figlio di un siciliano, con la nostra città, le sue piazze, la sua luce”.

foto di Tonino Trovato.

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