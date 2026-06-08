Mostra, “Oltre” di Gabriela Costache e Salvatore Denaro a Pozzallo

Curata da Simona Giugliano.
di Redazione
Pozzallo – Ha aperto ufficialmente i battenti la suggestiva bipersonale d’arte contemporanea dal titolo “Oltre”, ospitata nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso “V. Romeo” in Piazza Portosalvo, 4 e curata da Simona Giugliano.
L’esposizione, inaugurata lo scorso sabato 6 giugno, rimarrà aperta al pubblico e sarà visitabile fino al prossimo 27 giugno 2026.
Il percorso espositivo mette a confronto la produzione di due artisti: Gabriela Costache e Salvatore Denaro.
Ingresso libero.
© Riproduzione riservata